زيلينسكي: لم نتبلّغ بأسباب تقييد استخدام نظام ستارشيلد للاتصالات عبر الأقمار الصناعية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان بلاده لم تتبلغ بعد بأسباب تقييد استخدام نظام ستارشيلد للاتصالات العسكرية عبر الأقمار الصناعية.



و"ستارشيلد" هي النسخة المخصصة للاستخدام العسكري من نظام الإنترنت الفضائي "ستارلينك".



وتعتمد كييف على هذا النظام في الاتصالات على خطوط الجبهة وتوجيه المسيّرات، بما ذلك أنظمة اعتراض المسيّرات الروسية.



والخميس، قال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني يواجه قيودا "ممنهجة" جديدة في استخدام نظام ستارشيلد للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الذي تديره شركة "سبايس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، لافتا إلى أن الاتصال بالشبكة يقتصر على الأجهزة التي تقل سرعتها عن 161 كيلومترا في الساعة.



والجمعة، قال الرئيس الأوكراني: "لم نتبلّغ بعد بتفسير واضح"، مؤكدا أن القيود ما زالت قائمة "على طول خط الجبهة" وبالنسبة لأراض تحتلّها روسيا.



وجاء في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي: "أعطيت توجيهات لوزارة الخارجية الأوكرانية ووزير الدفاع بتسريع وتيرة الاتصالات مع وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون و+سبايس إكس+ للحصول على توضيح وإيجاد حل لهذا الوضع".



وقال مصدر في وزارة الدفاع إن سقف السرعة لا ينطبق على مناطق تسيطر عليها أوكرانيا.



وتقول كييف إن القيود تحول دون اعتراضها مسيّرات روسية نفّاثة تصل سرعتها إلى ألف كيلومتر في الساعة.

