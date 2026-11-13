حزب الله مدينًا استهدتف مستشفى ناصر الطبيّ في غزة: لا يمكن التبرير بأي ذريعة

دان حزب الله بشدة العدوان الذي نفذه الجيش الاسرائيليّ باستهداف مبنى الجراحات في مجمع مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس في قطاع غزة.



وقال إنّ هذه الجريمة التي تثبّت الطبيعة الإجرامية المتأصلة لدى هذا العدو، الذي يواصل حرب الإبادة الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية التي تفرض حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها.



ورأى أنّ استهداف هذه المنشآت والطواقم الطبية والمرضى والجرحى لا يمكن تبريره بأي ذريعة أو ادعاء، وإن استمرار الصمت الدولي والعربي المخزي إزاء هذه الجرائم والمجازر سيشجع العدو الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.



وإذ يؤكد حزب الله تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الصهيوني، فإنه يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة العدو وقادته على ما يرتكبونه من انتهاكات ومجازر.