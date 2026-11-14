مسؤول اميركي: ترامب سيبحث ملف إيران وليس أوكرانيا خلال اجتماعه مع شي وبوتين في الصين

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث حرب إيران مع نظيريه الصيني والروسي خلال محادثات ثلاثية ستُعقد في الصين الأسبوع المقبل، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع الجمعة.



وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته خلال مكالمة هاتفية مع صحافيين "أعتقد ان الرئيس ينوي التحدث عن إيران خلال الاجتماع الثلاثي الذي سيجمعه بكل من شي جينبينغ وفلاديمير بوتين".



وأضاف أن واشنطن لديها "مسار مختلف تماما" للمفاوضات مع كييف وموسكو، مشيرا إلى أن "الصين ليست في الحقيقة جزءا من هذا المسار، لذا لا يبدو من المناسب إجراء نقاش حول أوكرانيا هناك".