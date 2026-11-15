الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القوات الحكومية اليمنية تستكمل الانسحاب إلى عدن مع تعزيز الحوثيين سيطرتهم في باب المندب

أخبار دولية
2026-11-15 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القوات الحكومية اليمنية تستكمل الانسحاب إلى عدن مع تعزيز الحوثيين سيطرتهم في باب المندب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
القوات الحكومية اليمنية تستكمل الانسحاب إلى عدن مع تعزيز الحوثيين سيطرتهم في باب المندب

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأحد "إعادة تموضع" لقواتها من مناطق قريبة من منطقة تطل على مضيق باب المندب مستكملة انسحابها منها، مع تعزيز الحوثيين المدعومين من إيران سيطرتهم على الممر المائي الاستراتيجي.
     
وأعلنت القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية في بيان على حسابها على منصة اكس عن "تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز (جنوب غرب)، وذلك في إطار إعادة تنظيم انتشارها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تتطلبها مقتضيات المرحلة".
     
وأضافت "تأتي هذه الخطوة انطلاقا من أولوية تأمين العاصمة عدن (جنوب) والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات والتعامل مع التهديدات القائمة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز".
     
وأكّدت أربعة مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس أنّ انسحاب القوات الحكومية يأتي "بعد تقدم الحوثيين في سواحل لحج (جنوب غرب) ومحاولة فرض حصار عليها".
     
ومن شان انسحاب الحكومة من منطقة باب المندب أن يمنح الحوثيين سيطرة أكبر على هذا الممر البحري الحيوي الذي زادت أهميته الاستراتيجية مع مواصلة إيران تعطيل حركة المرور عبر مضيق هرمز على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية.
     
والجمعة، بدأت الحكومة اليمنية، التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية منذ 2015، تحصين مواقعها في أطراف محافظة عدن (جنوب) التي تتخذ من عاصمتها مقرا.

أخبار دولية

الحكومية

اليمنية

تستكمل

الانسحاب

تعزيز

الحوثيين

سيطرتهم

المندب

LBCI التالي
مقتل خمسة مدنيين في هجوم صاروخي للحوثيين في لحج قرب عدن
انقاذ 89 مهاجرا غرق مركبهم في بحر المانش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-05

القوات الحكومية اليمنية: نجحنا في السيطرة على باب المندب

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-05

القوات الحكومية اليمنية: سيطرنا على مديرية ذو باب ومواقع استراتيجية بمحيط باب المندب غرب تعز

LBCI
أخبار دولية
2026-10-05

مصدران لرويترز: قوات الحكومة اليمنية تهاجم مواقع الحوثيين قرب باب المندب

LBCI
أخبار دولية
2026-08-19

الحكومة اليمنية تحذر من خطط للحوثيين للسيطرة على ساحل باب المندب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:16

الحوثيون يطلقون سراح 600 أسير من القوات الحكومية في اليمن

LBCI
أخبار دولية
08:21

الحرس الثوري الإيراني: نيران في ناقلتين اصطدمتا بألغام في مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
08:01

مقتل خمسة مدنيين في هجوم صاروخي للحوثيين في لحج قرب عدن

LBCI
أخبار دولية
07:37

انقاذ 89 مهاجرا غرق مركبهم في بحر المانش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-05-10

روسيا تتهم أوكرانيا بانتهاك وقف إطلاق النار

LBCI
صحة وتغذية
2026-05-20

لغز هرموني يقلب المفاهيم… لهذا السبب تختلف حاسة السمع بين النساء والرجال

LBCI
خبر عاجل
2026-06-23

روبيو لدى وصوله إلى الإمارات: مستقبل لبنان ملك للشعب اللبنانيّ من خلال حكومته السيادية المنتخبة وهذا هو من سنعمل معه

LBCI
رياضة
2026-07-27

فصل جديد في مسيرة "الدون"... رونالدو ينتقل من كرة القدم إلى الدراما

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

الرئيس سلام في الدوحة والعمل على ايجاد حل لمسألة الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
06:18

المحامون في نقابة بيروت ينتخبون

LBCI
أخبار لبنان
04:46

حسن فضل الله: نقابل كل إيجابية بمثلها والمقاومة ضرورة وطنية للتحرير

LBCI
أخبار لبنان
04:15

الراعي: نعرب عن قلقنا من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:24

الرئيس سلام يتجه إلى الدوحة والمباحثات في شأن الكهرباء متقدمة

LBCI
أخبار دولية
03:11

قاليباف: لن نبقى في وضع لا حرب ولا سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

بيروت تطلق فيلم La Bataille de Gaulle الجامع بين السينما الفرنسية والجذور اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

النفايات تخنق نحلة في البقاع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

السكري والرياضة: إرادة تتحدى المستحيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:30

قرار مفاجئ لـ"الشامي"... ابتعاد عن الفنّ لأسباب صحية وغير صحية

LBCI
فنّ
13:55

رحمة رياض لناصيف زيتون: "منذ كم يوم لم تبدّل ملابسك؟"... مواقف غير متوقعة للنجمين في المكسيك (فيديو)

LBCI
فنّ
14:50

وائل كفوري يشعل حماس جمهوره... ما قصّة "الغالي"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

كهرباء لبنان ٢٤/٢٤… هل يأتي الحلّ من سوريا وقطر؟

LBCI
فنّ
15:33

الوليد الحلاني في أول تصريح بعد الحادث... " كم يمكن للحظة واحدة أن تغيّر الكثير في داخل الإنسان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

فلاي بيروت في حزيران وتعدد وجهات وتطوير لأسطول MEA

LBCI
حال الطقس
02:46

انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
12:16

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرائم سلب في بيروت وجبل لبنان وتطلب من ضحاياه التقدّم بشكاوى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More