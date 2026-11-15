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القوات الحكومية اليمنية تستكمل الانسحاب إلى عدن مع تعزيز الحوثيين سيطرتهم في باب المندب
أخبار دولية
2026-11-15 | 07:44
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القوات الحكومية اليمنية تستكمل الانسحاب إلى عدن مع تعزيز الحوثيين سيطرتهم في باب المندب
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأحد "إعادة تموضع" لقواتها من مناطق قريبة من منطقة تطل على مضيق باب المندب مستكملة انسحابها منها، مع تعزيز الحوثيين المدعومين من إيران سيطرتهم على الممر المائي الاستراتيجي.
وأعلنت القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية في بيان على حسابها على منصة اكس عن "تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز (جنوب غرب)، وذلك في إطار إعادة تنظيم انتشارها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تتطلبها مقتضيات المرحلة".
وأضافت "تأتي هذه الخطوة انطلاقا من أولوية تأمين العاصمة عدن (جنوب) والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات والتعامل مع التهديدات القائمة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز".
وأكّدت أربعة مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس أنّ انسحاب القوات الحكومية يأتي "بعد تقدم الحوثيين في سواحل لحج (جنوب غرب) ومحاولة فرض حصار عليها".
ومن شان انسحاب الحكومة من منطقة باب المندب أن يمنح الحوثيين سيطرة أكبر على هذا الممر البحري الحيوي الذي زادت أهميته الاستراتيجية مع مواصلة إيران تعطيل حركة المرور عبر مضيق هرمز على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية.
والجمعة، بدأت الحكومة اليمنية، التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية منذ 2015، تحصين مواقعها في أطراف محافظة عدن (جنوب) التي تتخذ من عاصمتها مقرا.
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