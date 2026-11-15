مقتل خمسة مدنيين في هجوم صاروخي للحوثيين في لحج قرب عدن

قتل خمسة مدنيين على الأقل وأصيب ثمانية آخرون الأحد في هجوم صاروخي شنّه الحوثيون في لحج قرب عدن، على ما أفادت أربعة مصادر وكالة فرانس برس.وأكدت ثلاثة مصادر عسكرية ومصدر حكومي، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، مقتل خمسة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين في الهجوم الذي استهدف منطقة خور عميرة الساحلية في محافظة لحج.وقال مصدران عسكريان إن الحوثيين استهدفوا المنطقة بثلاثة صواريخ، أصاب اثنان منها نقطة تفتيش عند المدخل الغربي لمدينة عدن، فيما استهدف الصاروخ الثالث سوق شعبي صغيرة بالقرب من نقطة تفتيش أخرى في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.