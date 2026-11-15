الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الحرس الثوري الإيراني: نيران في ناقلتين اصطدمتا بألغام في مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-11-15 | 08:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحرس الثوري الإيراني: نيران في ناقلتين اصطدمتا بألغام في مضيق هرمز
أفادت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية بأن ناقلتين تعرضتا لانفجارات واشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.
ولم يتسن لرويترز التحقق من ذلك بشكل مستقل.
أخبار دولية
الثوري
الإيراني:
نيران
ناقلتين
اصطدمتا
بألغام
التالي
الحوثيون يطلقون سراح 600 أسير من القوات الحكومية في اليمن
مقتل خمسة مدنيين في هجوم صاروخي للحوثيين في لحج قرب عدن
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:18
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن كانت تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
آخر الأخبار
10:18
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن كانت تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
0
أخبار لبنان
10:17
فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت
أخبار لبنان
10:17
فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت
0
آخر الأخبار
10:13
الجيش الإسرائيلي: دمرنا نفقا بطول نحو 35 مترا في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان
آخر الأخبار
10:13
الجيش الإسرائيلي: دمرنا نفقا بطول نحو 35 مترا في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
10:07
وزير الداخلية: لبنان وسوريا بلدان شقيقان وسنعمل على رفع مستوى التعاون
أخبار لبنان
10:07
وزير الداخلية: لبنان وسوريا بلدان شقيقان وسنعمل على رفع مستوى التعاون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:16
الحوثيون يطلقون سراح 600 أسير من القوات الحكومية في اليمن
أخبار دولية
09:16
الحوثيون يطلقون سراح 600 أسير من القوات الحكومية في اليمن
0
أخبار دولية
08:01
مقتل خمسة مدنيين في هجوم صاروخي للحوثيين في لحج قرب عدن
أخبار دولية
08:01
مقتل خمسة مدنيين في هجوم صاروخي للحوثيين في لحج قرب عدن
0
أخبار دولية
07:44
القوات الحكومية اليمنية تستكمل الانسحاب إلى عدن مع تعزيز الحوثيين سيطرتهم في باب المندب
أخبار دولية
07:44
القوات الحكومية اليمنية تستكمل الانسحاب إلى عدن مع تعزيز الحوثيين سيطرتهم في باب المندب
0
أخبار دولية
07:37
انقاذ 89 مهاجرا غرق مركبهم في بحر المانش
أخبار دولية
07:37
انقاذ 89 مهاجرا غرق مركبهم في بحر المانش
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-26
وكالة إرنا عن سفير إيران لدى موسكو: لقاء عراقجي وبوتين سيعقد في مدينة سانت بطرسبرغ
آخر الأخبار
2026-04-26
وكالة إرنا عن سفير إيران لدى موسكو: لقاء عراقجي وبوتين سيعقد في مدينة سانت بطرسبرغ
0
أخبار لبنان
2026-04-27
خريش استقبل رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ووفدا من "تيار المستقبل - بيروت" مقدرين تضحيات الدفاع المدني
أخبار لبنان
2026-04-27
خريش استقبل رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ووفدا من "تيار المستقبل - بيروت" مقدرين تضحيات الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
2026-10-11
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
أخبار لبنان
2026-10-11
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
0
أخبار دولية
2026-09-08
روبيو: "اليد الإيرانية" تقف خلف هجمات الحوثيين على السعودية
أخبار دولية
2026-09-08
روبيو: "اليد الإيرانية" تقف خلف هجمات الحوثيين على السعودية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
الرئيس سلام في الدوحة والعمل على ايجاد حل لمسألة الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
07:47
الرئيس سلام في الدوحة والعمل على ايجاد حل لمسألة الكهرباء
0
أخبار لبنان
06:18
المحامون في نقابة بيروت ينتخبون
أخبار لبنان
06:18
المحامون في نقابة بيروت ينتخبون
0
أخبار لبنان
04:46
حسن فضل الله: نقابل كل إيجابية بمثلها والمقاومة ضرورة وطنية للتحرير
أخبار لبنان
04:46
حسن فضل الله: نقابل كل إيجابية بمثلها والمقاومة ضرورة وطنية للتحرير
0
أخبار لبنان
04:15
الراعي: نعرب عن قلقنا من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب
أخبار لبنان
04:15
الراعي: نعرب عن قلقنا من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب
0
أخبار لبنان
03:24
الرئيس سلام يتجه إلى الدوحة والمباحثات في شأن الكهرباء متقدمة
أخبار لبنان
03:24
الرئيس سلام يتجه إلى الدوحة والمباحثات في شأن الكهرباء متقدمة
0
أخبار دولية
03:11
قاليباف: لن نبقى في وضع لا حرب ولا سلام
أخبار دولية
03:11
قاليباف: لن نبقى في وضع لا حرب ولا سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
بيروت تطلق فيلم La Bataille de Gaulle الجامع بين السينما الفرنسية والجذور اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:38
بيروت تطلق فيلم La Bataille de Gaulle الجامع بين السينما الفرنسية والجذور اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
النفايات تخنق نحلة في البقاع!
تقارير نشرة الاخبار
14:37
النفايات تخنق نحلة في البقاع!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
السكري والرياضة: إرادة تتحدى المستحيل
تقارير نشرة الاخبار
14:35
السكري والرياضة: إرادة تتحدى المستحيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:30
قرار مفاجئ لـ"الشامي"... ابتعاد عن الفنّ لأسباب صحية وغير صحية
فنّ
11:30
قرار مفاجئ لـ"الشامي"... ابتعاد عن الفنّ لأسباب صحية وغير صحية
2
فنّ
13:55
رحمة رياض لناصيف زيتون: "منذ كم يوم لم تبدّل ملابسك؟"... مواقف غير متوقعة للنجمين في المكسيك (فيديو)
فنّ
13:55
رحمة رياض لناصيف زيتون: "منذ كم يوم لم تبدّل ملابسك؟"... مواقف غير متوقعة للنجمين في المكسيك (فيديو)
3
فنّ
14:50
وائل كفوري يشعل حماس جمهوره... ما قصّة "الغالي"؟
فنّ
14:50
وائل كفوري يشعل حماس جمهوره... ما قصّة "الغالي"؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:21
كهرباء لبنان ٢٤/٢٤… هل يأتي الحلّ من سوريا وقطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
كهرباء لبنان ٢٤/٢٤… هل يأتي الحلّ من سوريا وقطر؟
5
فنّ
15:33
الوليد الحلاني في أول تصريح بعد الحادث... " كم يمكن للحظة واحدة أن تغيّر الكثير في داخل الإنسان"
فنّ
15:33
الوليد الحلاني في أول تصريح بعد الحادث... " كم يمكن للحظة واحدة أن تغيّر الكثير في داخل الإنسان"
6
تقارير نشرة الاخبار
14:04
فلاي بيروت في حزيران وتعدد وجهات وتطوير لأسطول MEA
تقارير نشرة الاخبار
14:04
فلاي بيروت في حزيران وتعدد وجهات وتطوير لأسطول MEA
7
حال الطقس
02:46
انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:46
انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة
8
أمن وقضاء
12:16
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرائم سلب في بيروت وجبل لبنان وتطلب من ضحاياه التقدّم بشكاوى
أمن وقضاء
12:16
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرائم سلب في بيروت وجبل لبنان وتطلب من ضحاياه التقدّم بشكاوى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More