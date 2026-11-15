الحرس الثوري الإيراني: نيران في ناقلتين اصطدمتا بألغام في مضيق هرمز

أفادت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية بأن ناقلتين تعرضتا لانفجارات واشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.



ولم يتسن لرويترز التحقق من ذلك بشكل مستقل.