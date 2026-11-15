الحوثيون يطلقون سراح 600 أسير من القوات الحكومية في اليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أن الحوثيين في اليمن أفرجوا عن 600 من عناصر القوات الحكومية المحتجزين منذ استئناف الأعمال القتالية في تموز/يوليو.



وقالت اللجنة في بيان إن 600 شخص محتجزين على خلفية النزاع الدائر في اليمن أفرج عنهم الحوثيون. وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها واكبت عملية الإفراج عن هؤلاء المحتجزين.