الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
آيزنكوت: نتانياهو لا يمكن أن يبقى "دقيقة إضافية واحدة" في الحكم
أخبار دولية
2026-11-15 | 16:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
آيزنكوت: نتانياهو لا يمكن أن يبقى "دقيقة إضافية واحدة" في الحكم
رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف غادي آيزنكوت أن خصمه بنيامين نتانياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال "لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة" إثر تقرير إعلامي نسب لمقرّبين منه مكيدة مدبّرة للأحزاب العربية.
وبعد بضع ساعات من لقاء بين ممثّلين للطرفين لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة، اعتبر آيزنكوت أن "سلوك" نتانياهو و"محيطه يشكّل تهديدا فعليا ومباشرا وفوريا للديموقراطية الإسرائيلية".
وأوردت القناة الثانية عشرة مساء الأحد أن إيدو نوردن رئيس مكتب نتانياهو نقل عشية الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 تشرين الأول شكوى إلى رئيس الشرطة بشأن مؤيدين لحزب "القائمة العربية الموحدة".
وأحال نوردن المحقّقين على مصدر مفترض للمعلومات كان في الواقع بحسب القناة الثانية عشرة موظّفا سابقا في مكتب نتانياهو.
وبالاستناد إلى المعلومات المقدّمة من ذاك المصدر، أوقف ثلاثة نشطاء في "القائمة العربية الموحدة" يوم الانتخابات على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات. واستغلّ فريق نتانياهو تلك الحادثة لاتهام الأحزاب العربية بالغشّ في الانتخابات.
وأطلق سراح الموقوفين الثلاثة بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدّمة ضدّهم لا أساس لها.
وطالب آيزنكوت المنتمي إلى التيّار الوسطي والذي كُلّف تشكيل حكومة إثر انتخابات تشريعية لم تسفر عن أغلبية واضحة بفتح "تحقيق في ملابسات هذه القضيّة على الفور".
واتّهم مكتب نتانياهو تقرير القناة الثانية عشرة بـ"الكذب"، مؤكّدا أن نوردن "أدى واجبه كمواطن" من خلال الوصل بين مصدر المعلومات والشرطة.
ويكثّف نتانياهو الهجمات على الأحزاب العربية التي قد تضطلع بدور حاسم في تشكيل حكومة بمبادرة من آيزنكوت تستبعده من الحكم، بعدما سجّلت نتيجة تاريخية مع حصولها على 19 مقعدا في البرلمان.
ويتّهمه معارضوه بتلفيق حيل للبقاء في السلطة.
والجمعة، ندّد آيزنكوت بما وصفه بـ"حملة عنصرية وعدوانية" يشنّها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ضدّ الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكّل نحو 20 في المئة من السكان.
أخبار دولية
نتانياهو
"دقيقة
إضافية
واحدة"
الحكم
زيلينسكي: اجتماع لتحالف الراغبين قيد التحضير قد يكون "تاريخيا"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-11-10
آيزنكوت يصف خطاب نتانياهو في مراسم تنصيب الكنيست بـ"المخزي"
آخر الأخبار
2026-11-10
آيزنكوت يصف خطاب نتانياهو في مراسم تنصيب الكنيست بـ"المخزي"
0
أخبار دولية
2026-11-10
آيزنكوت يتعهد بتشكيل حكومة إسرائيلية "في أسرع وقت ممكن"
أخبار دولية
2026-11-10
آيزنكوت يتعهد بتشكيل حكومة إسرائيلية "في أسرع وقت ممكن"
0
أخبار دولية
2026-11-14
آيزنكوت يعتبر دعوة نتنياهو إلى حكومة وحدة وطنية "خدعة" سياسية
أخبار دولية
2026-11-14
آيزنكوت يعتبر دعوة نتنياهو إلى حكومة وحدة وطنية "خدعة" سياسية
0
آخر الأخبار
2026-11-13
آيزنكوت: الوضع الأمنيّ يتطلب إشرافًا دقيقًا على الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة الانتقالية
آخر الأخبار
2026-11-13
آيزنكوت: الوضع الأمنيّ يتطلب إشرافًا دقيقًا على الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة الانتقالية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:21
زيلينسكي: اجتماع لتحالف الراغبين قيد التحضير قد يكون "تاريخيا"
أخبار دولية
16:21
زيلينسكي: اجتماع لتحالف الراغبين قيد التحضير قد يكون "تاريخيا"
0
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تستعيد مواطنا أوقفه الأردن بعد تسلله إلى مياهه الإقليمية
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تستعيد مواطنا أوقفه الأردن بعد تسلله إلى مياهه الإقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-06-17
الدخول بالحذاء إلى المنزل... عادة يومية قد تهدد صحتك
صحة وتغذية
2026-06-17
الدخول بالحذاء إلى المنزل... عادة يومية قد تهدد صحتك
0
أخبار لبنان
2026-08-12
مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI: الوجود العسكرّي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في اتفاق الإطار
أخبار لبنان
2026-08-12
مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI: الوجود العسكرّي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في اتفاق الإطار
0
خبر عاجل
2026-11-10
مخزومي لـ"جدل": أنا كمواطن لبناني "حابب شوف الـC-4 والـTNT عم يتفجرّو بأماكن علنية" حتى نتأكد من أن هذه المواد لن تعود لتصل الى حزب الله
خبر عاجل
2026-11-10
مخزومي لـ"جدل": أنا كمواطن لبناني "حابب شوف الـC-4 والـTNT عم يتفجرّو بأماكن علنية" حتى نتأكد من أن هذه المواد لن تعود لتصل الى حزب الله
0
أمن وقضاء
2026-10-18
الطفل القاصر حيدر محمّد العلي عثر عليه في محلّة سنّ الفيل... هل من يعرف عنه أو عن أحد ذويه شيئًا؟
أمن وقضاء
2026-10-18
الطفل القاصر حيدر محمّد العلي عثر عليه في محلّة سنّ الفيل... هل من يعرف عنه أو عن أحد ذويه شيئًا؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لتفادي الإزدحام... مرفأ بيروت يفتح أبوابه للتجّار يوم السبت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لتفادي الإزدحام... مرفأ بيروت يفتح أبوابه للتجّار يوم السبت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحجار في دمشق والأمن يتصدّر المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحجار في دمشق والأمن يتصدّر المحادثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:13
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
والتز في بيروت: أي قوة للجنوب وبشروط من؟
تقارير نشرة الاخبار
13:12
والتز في بيروت: أي قوة للجنوب وبشروط من؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:46
انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:46
انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة
2
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
3
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
4
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
5
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
6
أخبار لبنان
10:17
فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت
أخبار لبنان
10:17
فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت
7
خبر عاجل
09:11
معلومات للـLBCI: بدء المباحثات اللبنانية القطرية في الدوحة لبحث ملف قطاع الكهرباء في لبنان
خبر عاجل
09:11
معلومات للـLBCI: بدء المباحثات اللبنانية القطرية في الدوحة لبحث ملف قطاع الكهرباء في لبنان
8
مقدمة نشرة الاخبار
12:26
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:26
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More