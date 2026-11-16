الصين تؤكد عقد شي قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين في 19 تشرين الثاني

أكدت بكين أن الرئيس شي جينبينغ ونظيرَيه الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيعقدون أول قمة ثلاثية في 19 تشرين الأول في مدينة شينزين جنوب الصين.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان مقتضب أن "الرئيس الصيني شي جينبينغ سيعقد في 19 تشرين الثاني في مدينة شينزين اجتماعا يضم قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب" دون تقديم مزيد من التفاصيل.



ويتوقع أن يعقد هذا الاجتماع على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأربعاء والخميس.



وكان كل من الكرملين والبيت الأبيض أكدا في وقت سابق عقد الاجتماع الثلاثي.



وذكر مسؤولون أميركيون أن ترامب يريد مناقشة مسألة خفض الترسانات النووية، كما يعتزم طرح موضوع الحرب مع إيران، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.



وفي ما يتعلق بنزع السلاح النووي، لطالما أصرت الصين على أن تقوم الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترسانتيهما النوويتين الضخمتين، قبل أن توافق على الانخراط في محادثات بشأن مخزونها النووي.