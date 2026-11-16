روسيا تسقط أكثر من 100 مسيّرة كانت تستهدف موسكو

اعترضت روسيا أكثر من 100 طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة خلال الليل، وفق ما أفاد رئيس بلدية موسكو الاثنين، في موجة جديدة من الهجمات تأتي قبل أيام من لقاء مرتقب يجمع الرئيس الروسي بنظيرَيه الأميركي والصيني في الصين.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في سلسلة منشورات على "تلغرام" خلال الليل وحتى صباح الاثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت حوالى 139 مسيّرة.



وذكر في أحدث منشور له أن "أجهزة الطوارئ المتخصصة تعمل في الموقع الذي سقط فيه الحطام".



وتأتي عمليات الاعتراض هذه بعدما استهدفت القوات الأوكرانية منشأة بتروكيماوية روسية كبرى ومصفاة نفط وموقعا للإنتاج العسكري، وذلك في إطار حملة الهجمات التي تشنها كييف في عمق الأراضي الروسية