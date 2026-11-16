مقتل 11 شخصا بحريق في تايلاند

اندلع حريق في مبنى تجاري مكوّن من أربعة طوابق في جزيرة بوكيت السياحية في تايلاند فجر الاثنين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 16، وفق ما ذكرت الشرطة.



وقال شرطي من منطقة باتونغ في بوكيت لوكالة فرانس برس إن الحريق اندلع قرابة الساعة 3,30 فجر الاثنين (20,30 بتوقيت غرينتش الأحد) في مبنى تجاري يضم مطعما ووحدات سكنية مؤجرة.



وأضاف الشرطي طالبا عدم كشف اسمه كونه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام، أن "عناصر الإطفاء احتاجوا إلى ساعتين للسيطرة على الحريق وعثروا على 11 قتيلا" من بينهم مواطنون من تايلاند وبورما، مشيرا إلى أن سبب الحريق قيد التحقيق.



وقال إن 16 شخصا تلقوا العلاج في المستشفى جراء استنشاق الدخان وإصابات ناجمة عن الزجاج المتكسر.



