أوكرانيا أطلقت 600 طائرة مسيرة نحو موسكو

تعرضت روسيا بين ليل الأحد وصباح الاثنين لهجمات شنّتها 600 مسيّرة أوكرانية تمكنت من اعتراض معظمها، وأسقطت 191 منها لدى اقترابها من موسكو، بحسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة.



تأتي هذه الهجمات قبل أيام من لقاء مرتقب في الصين يجمع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.



وسيكون اللقاء الأول من نوعه بين الرؤساء الثلاثة، لكن مسؤولين أميركيين رجحوا ألا تكون الحرب في أوكرانيا على جدول الأعمال.



وكان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين تحدث في وقت سابق عن نحو مئة مسيّرة أغارت على العاصمة، قبل أن ينشر على تطبيق تلغرام تحديثا.



وقال في التحديث "من الساعة الخامسة من مساء 15 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى الساعة الثامنة من صباح 16 تشرين الثاني/نوفمبر، توجهت نحو 600 طائرة مسيرة نحو موسكو، دمر نظام الدفاع الجوي معظمها".



وأضاف أن 191 من هذه المسيرات دُمرت لدى اقترابها من موسكو.



ولم تُنشر بعد أي معلومات عن أضرار بشرية أو مادية.