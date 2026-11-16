إيران ترفض السماح للأمم المتحدة بتفتيش المواقع النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب

قال مسؤول إيراني رفيع إن طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء حرب الشرق الأوسط وتلبية الولايات المتحدة لشروطها.



جاءت التصريحات بعد أيام على دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لاتّخاذ خطوات تتيح استئناف عمليات التفتيش المُعلقة منذ حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل عندما استهدفت الولايات المتحدة كذلك مواقع نووية إيرانية.



وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في مقابلة متلفزة بُثّت ليل الأحد "لن نتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى المنشآت قبل تلبية شروط إيران وانتهاء الحرب بشكل دائم".



تعرّضت المنشآت النووية الإيرانية للاستهداف مجددا أثناء حرب الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 شباط عندما أدت ضربات أميركية إسرائيلية إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.



وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة بوشهر النووية في أيلول لكن لم يُسمح لهم بالوصول إلى مواقع أخرى تعرّضت للقصف بينها فوردو ونطنز وأصفهان.



واعتبر غريب آبادي بأن طلب الوكالة تفتيش المنشآت المتضررة "يهدف على الأرجح لتقييم مدى فاعلية الأسلحة الأميركية".