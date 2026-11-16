مقتل 15 شخصا في ضربة للجيش السوداني في كردفان

أدى قصف بمسيّرة للجيش السوداني إلى مقتل 15 شخصا في قرية في ولاية غرب كردفان بينهم أربعة أطفال كانوا يلعبون كرة القدم، وفق ما أفاد أحد الناجين ومرصد حقوقي وكالة فرانس برس الاثنين.وقال المصدر من قرية أبو قلب طالبا عدم الكشف عن هويته "فقدنا 15 شخصا" بينهم طفلان لقي والدهما حتفه أثناء الحرب، مضيفا أن "تسعة من القتلى من أقاربي".وأكد "مرصد كردفان" الحقوقي الحصيلة جراء القصف الأحد، مشيرا إلى "إصابة آخرين، واحتراق عدد من منازل المواطنين". كما أوضح المرصد بأن حصيلة القتلى تشمل أربعة أطفال.