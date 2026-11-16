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البحرين تصدر أحكاما بالسجن على متهمين مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني

أخبار دولية
2026-11-16 | 10:05
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البحرين تصدر أحكاما بالسجن على متهمين مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني
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البحرين تصدر أحكاما بالسجن على متهمين مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني

أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم الاثنين أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 عاما والسجن المؤبد على متهمين بعد إدانتهم بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن الأحكام تشمل "تغريم بعضهم 100 ألف دينار، فضلا عن مصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، وكذلك مصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة".

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