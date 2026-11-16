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مقتل 17 شخصا في حادثتي إطلاق نار في جنوب إفريقيا
أخبار دولية
2026-11-16 | 04:33
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مقتل 17 شخصا في حادثتي إطلاق نار في جنوب إفريقيا
قُتل 17 شخصا في حادثتي إطلاق نار منفصلتين في جنوب افريقيا التي تسجل معدلات مرتفعة من جرائم القتل، وفق ما أفادت الشرطة الاثنين.
وفي إحدى الحادثتين، عُثر على تسع جثث فجر الاثنين في منطقة سكنية مكتظة خارج العاصمة بريتوريا، بحسب الشرطة.
وقالت ناطقة باسم الشرطة "عُثر على الجثث التسع داخل مسكن متواضع صباح اليوم، مصابة بطلقات نارية". والقتلى هم ستة رجال وثلاث نساء.
أما الحادثة الثانية، فوقعت في منطقة تقع على أطراف الريف خارج مدينة بيترماريتسبيرغ الواقعة في الشرق، حيث عثرت الشرطة على سيارة تحمل آثار طلقات نارية بعد تلقيها بلاغات عن إطلاق نار في وقت متأخر من مساء الأحد.
وقالت الشرطة في بيان "عُثر داخل السيارة على ثمانية رجال مصابين بطلقات نارية عدة، وأُعلن عن مقتلهم في المكان".
وبحسب إحصاءات الشرطة، يُقتل نحو 60 شخصا يوميا في البلاد، بدوافع تتراوح بين الاتجار بالمخدرات والتنقيب غير القانوني عن المعادن، وصولا إلى التنافس على خطوط مركبات الأجرة الصغيرة.
أخبار دولية
حادثتي
إطلاق
إفريقيا
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