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فرنسا ستقدم للاتحاد الأوروبي أدلة على هجوم إلكتروني تشتبه في أن إيران نفذته

أخبار دولية
2026-11-16 | 05:07
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فرنسا ستقدم للاتحاد الأوروبي أدلة على هجوم إلكتروني تشتبه في أن إيران نفذته
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فرنسا ستقدم للاتحاد الأوروبي أدلة على هجوم إلكتروني تشتبه في أن إيران نفذته

تعتزم فرنسا اليوم الاثنين تقديم أدلة لوزراء الخارجية الأوروبيين بشأن هجوم إلكتروني تشتبه في أن الحرس الثوري الإيراني نفذه مستهدفا ثلاجات متاجر في فرنسا، وستطالب بفرض عقوبات جديدة على طهران.

ولدى وصوله إلى الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الهدف هو إعداد قائمة بأسماء وكيانات جديدة لفرض عقوبات عليها في غضون شهر.

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