مواجهات جديدة بالأسلحة الثقيلة في جنوب إثيوبيا

اندلعت الاثنين في جنوب إثيوبيا اشتباكات جديدة بالأسلحة الثقيلة بين قوات مسلحة من منطقتي صومالي وأوروميا، على خلفية خلافات على الأراضي، بحسب ما أفاد سكان وكالة فرانس برس.



تعود أولى المواجهات إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن رُفع علم إقليم صومالي في مدينة مويالي الإثيوبية الحدودية مع كينيا والتي يتشارك إدارتها الإقليمان الإثيوبيان.



تشهد إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد سكانها البالغ نحو 130 مليون نسمة، عدة نزاعات مسلحة على أراضيها الشاسعة. وغالبا ما تشكل المناطق الحدودية بين الأقاليم المختلفة، التي يعود ترسيمها إلى دستور عام 1995، مصدرا للنزاعات.



ولا تزال الأوضاع متوترة في مويالي حيث تُسجَّل اشتباكات متفرقة. وأفادت منظمة "أكليد" غير الحكومية المتخصصة في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالنزاعات المسلحة حول العالم، بمقُتل عدد غير محدد من الأشخاص منذ بداية المواجهات، من دون أن توفر حصيلة أدق.



وقال أحد السكان، طالبا عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس سُمع خلاله أزيز الرصاص، "تدور منذ نحو الساعة الخامسة صباحا (02,00 بتوقيت غرينتش) معارك عنيفة في مدينة مويالي، ولا تزال الاشتباكات مستمرة".



وأضاف "يواصل السكان الفرار نحو الحدود الكينية".



وأوضح الصليب الأحمر الاثنين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أن نحو 59 ألف شخص فروا إلى كينيا منذ اندلاع المواجهات.



وقال مقيم آخر في المنطقة "تُطلق نيران المدفعية الثقيلة من مواقع خارج المدينة"، لافتا إلى أن "عددا من السكان قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة".



ولم يصدر عن الحكومة الفدرالية التي يقودها آبي أحمد المتحدر من إقليم أوروميا، أي تعليق بشأن هذه الاشتباكات.



وتواجه القوات الفدرالية منذ سنوات حركات تمرد في الإقليمين الأكثر كثافة سكانية، أوروميا وأمهرة.



وبعد أشهر من التوترات، اندلعت مجددا مواجهات في إقليم تيغراي بشمال البلاد.



كما تُثير التوترات بين إثيوبيا وجارتها إريتريا مخاوف من اندلاع حرب جديدة.