الأردن يحجب تطبيق تلغرام

أعلنت السلطات الأردنية أنها ستحجب تطبيق تيليجرام في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.



وذكرت مديرية الأمن العام أن "التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد ما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة".



ويأتي القرار في أعقاب هجوم دموي نادر استهدف كنيسة الشهر الماضي وأودى بحياة تسعة أشخاص. وشن الأردن على إثره عدة غارات جوية على سوريا المجاورة وقال إنها أدت إلى مقتل 20 مسلحا من تنظيم الدولة الإسلامية. وحكم على المهاجمين الثلاثة بالإعدام أمس الأحد.





