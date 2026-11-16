الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
غوتيريش يدعو دول العالم الى كبح جماح "الروبوتات القاتلة"
أخبار دولية
2026-11-16 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
غوتيريش يدعو دول العالم الى كبح جماح "الروبوتات القاتلة"
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم إلى فرض قواعد ملزمة في ما يتعلّق باستخدام منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل والتي يُطلق عليها عادة اسم "الروبوتات القاتلة"، في الحروب.
وتشهد الحروب تحولا جذريا إذ تسعى الجيوش إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر.
وفي ظل سلسلة التحذيرات من مخاطر تسليم قرارات مرتبطة بإنهاء حياة البشر إلى آلات ذاتية التشغيل بالكامل، يجتمع ممثلون عن مختلف دول العالم في إطار مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لبحث إمكانية إطلاق محادثات لوضع قواعد ملزمة لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.
وقال غوتيريش: "أدعوكم إلى التحرّك باتّجاه التفاوض على آلية ملزمة قانونا لتنظيم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل".
وأضاف في رسالة عبر الفيديو وجهها للمؤتمر: "استغلوا هذه اللحظة"، داعيا الدول إلى "التحرّك لمنع استخدام وانتشار هذه الأسلحة عديمة الرحمة".
وقال: "يتعيّن علينا ألا نتوقف عن حماية المدنيين من ويلات النزاعات المسلحة والدمار الناجم عنها وعن تجنيبهم المعاناة التي لا داعي لها".
وحذّرت جهات أخرى أيضا من مخاطر أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن اجتماع مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية التابعة للأمم المتحدة المنعقد في جنيف هذا الأسبوع، سيترك المدنيين "معرّضين للخطر بشكل كبير" إذا فشل في اتخاذ إجراءات حاسمة.
وستشارك 128 دولة في الاجتماع لاتّخاذ قرار بشأن ما إن كانت ستطلق مفاوضات لبحث وضع قواعد ملزمة.
وأوضح رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوران جيزيل أن "الحاجة إلى تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل اكتسبت طابعا مُلحّا جديدا" في ظل التطورات التي يشهدها الذكاء الاصطناعي.
وسعى مندوب روسيا الاثنين إلى عرقلة مشاركة الدول المراقبة ومنظمات المجتمع المدني في النقاشات، وهو ما اعتبره الناشطون محاولة لتجنب الانتقادات الموجهة لموسكو بشأن استخدامها المفترض لهذا النوع من الأسلحة.
وتفيد تقارير إعلامية بأن روسيا استخدمت طائرات مسيّرة ذاتية التشغيل بالكامل بفعالية قاتلة في أوكرانيا، بينما يسعى قطاع الدفاع الأوكراني إلى تطوير "أسراب" من المسيّرات ذاتية التشغيل.
لكن بينما تؤيّد العديد من الدول تشديد القواعد، تبدي الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا ترددا حيال ذلك.
وأثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، تبنّت 163 دولة قرارا يدعو إلى التفاوض على القواعد المرتبطة بالأسلحة ذاتية التشغيل.
وصوّتت خمس دول ضد الخطوة، هي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية التي تباهت الأسبوع الماضي بنظام طوربيد جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وامتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والمملكة العربية السعودية والصين والتي حافظت على "غموض مدروس بعناية"، حسبما قالت لور دو روسي-روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.
واقترحت واشنطن عملية مدتها خمس سنوات لوضع آلية غير ملزمة، فيما تدعو المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إطار زمني لمدة عام واحد.
وعام 2023، دعا غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل قبل سنة 2026.
وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر فئتين من الأسلحة ذاتية التشغيل: ما يطلق عليها "الأسلحة ذاتية التشغيل التي لا يمكن التنبؤ بها"، وتلك المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة.
ولكن نظرا للمعارضة من القوى الدولية، يستبعد محللون التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لبدء المحادثات بشأن القواعد الملزمة.
أخبار دولية
غوتيريش
الروبوتات القاتلة
التالي
الكرملين ينتقد زيلينسكي لكشفه عرضا أميركيا بالتنازل عن أراض مقابل الانضمام إلى الناتو
الأردن يحجب تطبيق تلغرام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-10-09
روبيو: إن لم يتم كبح جماح المحكمة الجنائية الدولية فالولايات المتحدة ستواصل العمل على تفكيكها
آخر الأخبار
2026-10-09
روبيو: إن لم يتم كبح جماح المحكمة الجنائية الدولية فالولايات المتحدة ستواصل العمل على تفكيكها
0
منوعات
2026-10-27
"نافذتك على العالم": اليونسكو تسابق الزمن لإنقاذ الذاكرة السمعية والبصرية المهدّدة حول العالم
منوعات
2026-10-27
"نافذتك على العالم": اليونسكو تسابق الزمن لإنقاذ الذاكرة السمعية والبصرية المهدّدة حول العالم
0
أخبار دولية
2026-09-03
غوتيريش يحذر من أنّ ظاهرة إل نينيو تُدخل العالم "منطقة عالية المخاطر" على صعيد الطقس
أخبار دولية
2026-09-03
غوتيريش يحذر من أنّ ظاهرة إل نينيو تُدخل العالم "منطقة عالية المخاطر" على صعيد الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-10
جيوش الروبوتات... مستقبل الحروب في قبضة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-10
جيوش الروبوتات... مستقبل الحروب في قبضة الذكاء الاصطناعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:40
الكرملين ينتقد زيلينسكي لكشفه عرضا أميركيا بالتنازل عن أراض مقابل الانضمام إلى الناتو
أخبار دولية
07:40
الكرملين ينتقد زيلينسكي لكشفه عرضا أميركيا بالتنازل عن أراض مقابل الانضمام إلى الناتو
0
أخبار دولية
06:36
الأردن يحجب تطبيق تلغرام
أخبار دولية
06:36
الأردن يحجب تطبيق تلغرام
0
أخبار دولية
06:22
مواجهات جديدة بالأسلحة الثقيلة في جنوب إثيوبيا
أخبار دولية
06:22
مواجهات جديدة بالأسلحة الثقيلة في جنوب إثيوبيا
0
أخبار دولية
05:07
فرنسا ستقدم للاتحاد الأوروبي أدلة على هجوم إلكتروني تشتبه في أن إيران نفذته
أخبار دولية
05:07
فرنسا ستقدم للاتحاد الأوروبي أدلة على هجوم إلكتروني تشتبه في أن إيران نفذته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-12
سلام عشية ذكرى 13 نيسان: وحدتنا ليست شعارًا عاطفيًا بل ضرورة وطنية
أخبار لبنان
2026-04-12
سلام عشية ذكرى 13 نيسان: وحدتنا ليست شعارًا عاطفيًا بل ضرورة وطنية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-10
علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-10
علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير
0
أخبار لبنان
2026-02-05
باسيل: التيار سيبقى قوياً
أخبار لبنان
2026-02-05
باسيل: التيار سيبقى قوياً
0
أخبار لبنان
2026-10-16
وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اطباء الاسنان تغطية علاج الأسنان للأطفال ومع سفير غانا في تنظيم العمالة الأجنبية
أخبار لبنان
2026-10-16
وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اطباء الاسنان تغطية علاج الأسنان للأطفال ومع سفير غانا في تنظيم العمالة الأجنبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:30
تفاصيل مباحثات والتز في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين...
تقارير نشرة الاخبار
07:30
تفاصيل مباحثات والتز في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين...
0
أخبار لبنان
06:17
عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه
أخبار لبنان
06:17
عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه
0
أخبار لبنان
05:14
قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة
أخبار لبنان
05:14
قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:16
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في لبنان وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين
تقارير نشرة الاخبار
03:16
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في لبنان وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين
0
أخبار دولية
02:35
بكين تعلن أن شي وترامب وبوتين سيناقشون "السلام العالمي" في اجتماع ثلاثي
أخبار دولية
02:35
بكين تعلن أن شي وترامب وبوتين سيناقشون "السلام العالمي" في اجتماع ثلاثي
0
آخر الأخبار
02:08
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى القصر الجمهوري
آخر الأخبار
02:08
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى القصر الجمهوري
0
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
2
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
3
أخبار لبنان
05:34
والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان
أخبار لبنان
05:34
والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان
4
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
5
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
6
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
7
خبر عاجل
03:32
معلومات للـLBCI: عند الثالثة فجرًا خطفت دورية راجلة إسرائيلية مؤلفة من 50 جنديًا شقيقين من آل حمدان من منزلهما عند أطراف شبعا علمًا أن شقيقهما الثالث مخطوف لدى الجيش الإسرائيلي منذ نحو عام
خبر عاجل
03:32
معلومات للـLBCI: عند الثالثة فجرًا خطفت دورية راجلة إسرائيلية مؤلفة من 50 جنديًا شقيقين من آل حمدان من منزلهما عند أطراف شبعا علمًا أن شقيقهما الثالث مخطوف لدى الجيش الإسرائيلي منذ نحو عام
8
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More