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غوتيريش يدعو دول العالم الى كبح جماح "الروبوتات القاتلة"

أخبار دولية
2026-11-16 | 07:24
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غوتيريش يدعو دول العالم الى كبح جماح &quot;الروبوتات القاتلة&quot;
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غوتيريش يدعو دول العالم الى كبح جماح "الروبوتات القاتلة"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم إلى فرض قواعد ملزمة في ما يتعلّق باستخدام منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل والتي يُطلق عليها عادة اسم "الروبوتات القاتلة"، في الحروب.
     
وتشهد الحروب تحولا جذريا إذ تسعى الجيوش إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر.
     
وفي ظل سلسلة التحذيرات من مخاطر تسليم قرارات مرتبطة بإنهاء حياة البشر إلى آلات ذاتية التشغيل بالكامل، يجتمع ممثلون عن مختلف دول العالم في إطار مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لبحث إمكانية إطلاق محادثات لوضع قواعد ملزمة لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.
     
وقال غوتيريش: "أدعوكم إلى التحرّك باتّجاه التفاوض على آلية ملزمة قانونا لتنظيم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل".
     
وأضاف في رسالة عبر الفيديو وجهها للمؤتمر: "استغلوا هذه اللحظة"، داعيا الدول إلى "التحرّك لمنع استخدام وانتشار هذه الأسلحة عديمة الرحمة".
     
وقال: "يتعيّن علينا ألا نتوقف عن حماية المدنيين من ويلات النزاعات المسلحة والدمار الناجم عنها وعن تجنيبهم المعاناة التي لا داعي لها".
     
وحذّرت جهات أخرى أيضا من مخاطر أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.
     
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن اجتماع مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية التابعة للأمم المتحدة المنعقد في جنيف هذا الأسبوع، سيترك المدنيين "معرّضين للخطر بشكل كبير" إذا فشل في اتخاذ إجراءات حاسمة.
     
وستشارك 128 دولة في الاجتماع لاتّخاذ قرار بشأن ما إن كانت ستطلق مفاوضات لبحث وضع قواعد ملزمة.
     
وأوضح رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوران جيزيل أن "الحاجة إلى تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل اكتسبت طابعا مُلحّا جديدا" في ظل التطورات التي يشهدها الذكاء الاصطناعي.
     
وسعى مندوب روسيا الاثنين إلى عرقلة مشاركة الدول المراقبة ومنظمات المجتمع المدني في النقاشات، وهو ما اعتبره الناشطون محاولة لتجنب الانتقادات الموجهة لموسكو بشأن استخدامها المفترض لهذا النوع من الأسلحة.
     
وتفيد تقارير إعلامية بأن روسيا استخدمت طائرات مسيّرة ذاتية التشغيل بالكامل بفعالية قاتلة في أوكرانيا، بينما يسعى قطاع الدفاع الأوكراني إلى تطوير "أسراب" من المسيّرات ذاتية التشغيل.
        
لكن بينما تؤيّد العديد من الدول تشديد القواعد، تبدي الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا ترددا حيال ذلك.
     
وأثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، تبنّت 163 دولة قرارا يدعو إلى التفاوض على القواعد المرتبطة بالأسلحة ذاتية التشغيل.
     
وصوّتت خمس دول ضد الخطوة، هي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية التي تباهت الأسبوع الماضي بنظام طوربيد جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
     
وامتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والمملكة العربية السعودية والصين والتي حافظت على "غموض مدروس بعناية"، حسبما قالت لور دو روسي-روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.
     
واقترحت واشنطن عملية مدتها خمس سنوات لوضع آلية غير ملزمة، فيما تدعو المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إطار زمني لمدة عام واحد.
     
وعام 2023، دعا غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل قبل سنة 2026.
     
وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر فئتين من الأسلحة ذاتية التشغيل: ما يطلق عليها "الأسلحة ذاتية التشغيل التي لا يمكن التنبؤ بها"، وتلك المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة.
     
ولكن نظرا للمعارضة من القوى الدولية، يستبعد محللون التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لبدء المحادثات بشأن القواعد الملزمة.

أخبار دولية

غوتيريش

الروبوتات القاتلة

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