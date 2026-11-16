إيران تقول إن مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز يحظى بدعم دول إقليمية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلدانا إقليمية تدعم مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين في إطار السعي لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته باكستان التي تساهم في الوساطة بين الطرفين.



ووصل عراقجي إلى باكستان مساء الأحد للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، وهو تجمّع لدول من آسيا الوسطى وجنوب آسيا والشرق الأوسط.



وقال عراقجي للصحافيين في إسلام آباد: "رحب الاجتماع بالمقترح. ومن خلال دعمه الخطة التي اقترحتها إيران، أعرب عن الأمل في أن تؤدي هذه الخطة خلال يومين إلى وقف نهائي وشامل لإطلاق النار".



وشارك في الاجتماع مسؤولون من باكستان وتركيا وأذربيجان وكازاخستان وإيران وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. ولم يحضر ممثلو أفغانستان، وهي أيضا عضو في المنظمة.