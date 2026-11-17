الصين تؤكد أنها "لا تملك معلومات" بشأن لقاء محتمل بين كيم جونغ أون وترامب

أعلنت الصين أنها "لا تملك معلومات" بشأن ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي كيم جونغ أون، بعدما لم يستبعد الرئيس الأميركي احتمال لقاء الزعيم الكوري الشمالي خلال جولته الآسيوية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون خلال مؤتمر صحافي دوري: "ليست لدي معلومات بشأن هذه المسألة"، عشية وصول ترامب المرتقب إلى مدينة شنجن للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).