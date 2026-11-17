وكالة أوروبية تمدد تحذيرها من الطيران فوق مناطق من الشرق الأوسط حتى 2027

أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم أنها مددت تحذيراتها لشركات الطيران فيما يتعلق بمعظم أنحاء الشرق الأوسط حتى 31كانون الثاني 2027.



وفي تحديث لتوصياتها بشأن مناطق الصراعات، أبقت الوكالة على نصيحتها بعدم التحليق في المجال الجوي الإيراني والعراقي ومعظم المجال الجوي اللبناني وفوق معظم دول الخليج.



ولا تزال الوكالة توصي شركات الطيران بعدم العمل في أجزاء من المجال الجوي للسعودية حيث شن الحوثيون هجمات على مطارات خلال الشهور القليلة الماضية.