روسيا: لن نقبل بانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن موسكو ترفض رفضا قاطعا انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي.



وأعلن ريابكوف أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن موعد أو مكان الجولة المقبلة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا.