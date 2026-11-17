الجيش الإيراني: تضرر ناقلة نفط بشدة جراء اصطدامها بلغم في مضيق هرمز

أعلن الجيش الإيراني في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء إن ناقلة نفط تعرضت لأضرار جسيمة واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم في "منطقة محظورة" بالجزء الشرقي من مضيق هرمز.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الأمر بشكل مستقل.