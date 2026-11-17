زيلينسكي: الهجوم على جسر القرم رد "غير مسبوق" على الضربات الروسية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف نفّذت هجوما "غير مسبوق" على جسر رئيسي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بروسيا، للرد على الضربات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية.



وشكر زيلينسكي قواته على "العملية غير المسبوقة للرد على الضربات الروسية على البنى التحتية التابعة لنا" والتي قال إنها ألحقت أضرارا بأجزاء الجسر المستخدمة كطرقات وسكك حديدية.



