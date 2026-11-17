ترامب يصل إلى مانيلا للمشاركة في قمة مجموعة آسيان

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مانيلا حيث تظاهر آلاف الأشخاص احتجاجا على حضوره للمشاركة في قمة إقليمية يسعى إلى تصدّر مشهدها عقب الهزيمة القاسية التي مُني بها حزبه الجمهوري في الانتخابات النصفية.



وأظهر بث مباشر ترامب وهو يترجل من الطائرة الرئاسية في مطار نينوي أكينو الدولي عند الساعة 17,54 بالتوقيت المحلي (09,54 ت غ).



