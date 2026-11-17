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قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني يبحثان السلام والأمن الإقليميين
أخبار دولية
2026-11-17 | 05:11
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قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني يبحثان السلام والأمن الإقليميين
التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين، وفق ما أعلن الجيش الباكستاني الثلاثاء، في ظل تواصل جهود إسلام آباد في الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وأثمرت الوساطة التي قادتها باكستان وساهمت فيها قطر، توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/أبريل، تلته مذكرة تفاهم كان يؤمل منها أن تؤسس لتسوية لإنهاء الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على طهران في شباط/فبراير.
الا أن مذكرة التفاهم انهارت بعد فترة وجيزة، وسط اتهامات متبادلة بين واشنطن وطهران بانتهاك الاتفاق. وتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الضربات من حين لآخر، من دون استئناف العمليات القتالية على نطاق واسع. وترافق ذلك مع تحركات دبلوماسية لإحياء وقف إطلاق النار والتفاوض.
وقال الجيش الباكستاني إن الاجتماع الذي عقد الاثنين تناول "قضايا ذات اهتمام مشترك وتطورات الوضع الأمني الإقليمي والمستجدات الجيوسياسية".
وأضافت أن منير "شدد على أهمية استمرار التواصل والثقة المتبادلة والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".
أخبار دولية
الجيش
الباكستاني
ووزير
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الإقليميين
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