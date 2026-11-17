أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي على التوصل لاتفاق جديد، مع سعي الطرفين لتعزيز الشراكة الثنائية بعد نحو عامين من الإطاحة بحكم بشار الأسد.وقال الشيباني في خلال انطلاق أعمال منتدى "تنسيق الشراكة من أجل سوريا" الذي تنظمه بلاده مع الاتحاد الأوروبي في دمشق "نعمل حاليا مع الاتحاد على ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد" من شأنه أن "يشرّع الأبواب أمام التجارة والاستثمار ليجعل من الحوار السياسي والتعاون المؤسسي التزاما راسخا".ووقعت سوريا والتكتل اتفاق تعاون اقتصادي وتجاري في العام 1977، وكان من المقرر أن يُستبدل باتفاقية شراكة وقّعت بالأحرف الأولى عام 2008، لكنها لم تُنفذ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.وجاء إعلان الشيباني غداة تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عقب اجتماع في بروكسل، أن التكتل القاري "يسعى الى إحداث نقلة كبيرة في علاقاته مع سوريا"، مشيرة الى تأييد وزراء الخارجية "المضي قدما في اتفاقية الشراكة" مع سوريا.وأضافت: "الهدف هو توفير إطار عمل لأوروبا وسوريا يغطي مجالات التجارة والحوار السياسي وتوثيق التعاون، في أقرب وقت".وقال الشيباني أمام المشاركين في المنتدى، ومن بينهم المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا وعدد من السفراء في دمشق وممثلي الجهات المانحة "نفتح اليوم الباب مجددا ونرى في الارتقاء لشركاء أوروبا المتوسطيين الإطار الصحيح لهذه المرحلة".