حذّرت قطر من أن أي تصعيد في حرب الشرق الأوسط هو "تحدّ" لجهود الوساطة بين واشنطن وطهران، داعية الأطراف إلى "ضبط النفس"، وذلك بعدما جددت إيران استهدافها لمنشآت عسكرية أميركية في البحرين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في إحاطة صحافية بالدوحة "لا شك أن أي تصعيد على الأرض هو تحدّ لجهود الوساطة في أي نزاع"، داعيا "جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس في هذه الفترة".