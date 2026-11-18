التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض



أعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الحوثيين في اليمن، الأربعاء عن اعتراض صاروخ كروز أطلقته الجماعة المدعومة من إيران باتجاه منطقة الرياض.



ويواجه التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حربها ضد الحوثيين، تصاعدا في الهجمات منذ تجدد الأعمال العدائية في تموز/يوليو.



ونشر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي عبر منصة إكس "اعتراض وتدمير صاروخ طواف (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض".



واندلع النزاع في اليمن عام 2014، مع سيطرة الحوثيين على صنعاء، قبل أن يتدخل في العام التالي تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة التي اتخذت من عدن في جنوب اليمن مقرّا مؤقتا لها.



وتجدّد النزاع في تموز/يوليو عقب انهيار هدنة كانت قائمة بين الحوثيين والحكومة منذ العام 2022. وتصاعدت حدة المعارك ميدانيا منذ أيلول/سبتمبر.



وكثّف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة ضرباتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على منشآت نفطية ومدنية وعسكرية في مختلف أنحاء السعودية.



وتقدّم الحوثيون هذا الأسبوع في محافظة لحج اليمنية وسيطروا على مناطق تبعد نحو 60 كيلومترا من مدينة عدن بعد أن حققوا مكاسب إقليمية واسعة منذ الصيف.

