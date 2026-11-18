بوتين: القمة الثلاثية مع شي وترامب ستكون "مفيدة جدا"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إنه يتوقع أن تكون القمة الثلاثية المرتقبة مع الرئيسَين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ "مفيدة جدا".



وأضاف بوتين عشية الاجتماع المقرّر عقده على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن في جنوب الصين "أتوقع أن يكون الاجتماع الثلاثي بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة، المقرر عقده على هامش القمة، مفيدا جدا".



وتابع "في عالم معاصر يعج بالاضطرابات، وفي ظلّ تفكك الاقتصاد العالمي وتصاعد المخاطر العسكرية والسياسية، تشتد الحاجة إلى الوحدة بدلا من الانقسام، والمساواة بدلا من الهيمنة، والشراكة بدلا من العزلة، والحوار بدلا من الإنذارات".



وأضاف الرئيس الروسي أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في العام 2022 "فشلت"، معتبرا أن روسيا تجاوزت تلك المرحلة "بكرامة".

