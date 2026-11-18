رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأربعاء باتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية لتزويد المملكة ببرنامج نووي مدني.وقال غروسي للصحافيين عقب افتتاح اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "توصلنا إلى نتيجة مرضية للغاية بهذا الاتفاق"، مؤكدا أن الوكالة ستتابع تطوير برنامج الطاقة النووية في السعودية فور انطلاقه.وأضاف في كلمته الافتتاحية أمام مجلس المحافظين إن الولايات المتحدة والسعودية طلبتا في تشرين الأول/أكتوبر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية "اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تدابير الضمانات والتحقق" في إطار اتفاقهما.وأوضح غروسي أنه بموجب الاتفاق، فإن الوكالة "ستُزوّد بمعلومات عن أي مواقع للتحويل والتخصيب وتصنيع الوقود وإعادة معالجته" في السعودية، وسيُتاح لها الوصول إليها.وتابع: "أرحب بالنهج المنفتح والشفاف للحكومتين وتواصلهما مع الدول الأعضاء والأمانة العامة بشأن هذه المسألة".وأكد غروسي للصحافيين أن الاتفاق "يتوافق تماما مع الإطار القانوني المعمول به في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأضاف أن السعودية وافقت أيضا على "تدابير تحقق إضافية على أساس طوعي".