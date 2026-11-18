الجيش الإسرائيلي يعلن شن عملية عسكرية في وسط قطاع غزة غرب "الخط الأصفر"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ عملية عسكرية في وسط قطاع غزة غرب "الخط الأصفر"، الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس وتلك الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار العام الماضي.



وقال الجيش لوكالة فرانس برس إنه أطلق "عملية دقيقة داخل قطاع غزة غرب الخط الأصفر... لإزالة تهديد يطال قواته العاملة في القطاع".



وشاهدت صحافية من وكالة فرانس برس في غزة دبابات إسرائيلية تتموضع شرق مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة.