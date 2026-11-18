طائرة ركاب روسية تهبط في تركيا بعد تهديد كاذب بوجود قنبلة

تلقت طائرة ركاب روسية تهديدا بوجود قنبلة على متنها أثناء توجهها إلى جنوب تركيا الأربعاء، لكنها هبطت بسلام وأُجلي ركابها وأفراد طاقمها، بحسب وسائل إعلام تركية.



وكانت الطائرة، وهي من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" تابعة لشركة "أزيموت" للطيران، في رحلة من مدينة مينيرالني فودي في جنوب روسيا إلى أنطاليا حيث يُعقد مؤتمر للأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 31".



وبعد تلقي التهديد، هبطت الطائرة في مطار أنطاليا ونُقلت إلى منطقة آمنة، وأُجلي جميع ركابها البالغ عددهم 65 شخصا وأفراد طاقمها الأربعة.



وأفادت وكالة إخلاص للأنباء بعدم العثور على أي شيء مشبوه.



وفي وقت سابق هذا الشهر، استهدفت سلسلة من الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل عشرات الرحلات الجوية التجارية في أنحاء أوروبا، ما دفع دولا عدة إلى فتح تحقيقات لتحديد المسؤولين عنها. وقالت إيرلندا إنها تشتبه في وجود "حملة منسقة لإحداث اضطرابات"، رغم عدم تحديد هوية أي من المسؤولين عنها حتى الآن.