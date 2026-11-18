أسفرت ضربات روسية استهدفت مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا الأربعاء عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، في حين قُتل سبعة أشخاص في ضرباتها نفذتها كييف على مناطق تحتلها موسكو في شرق أوكرانيا خلال الساعات الماضية، وفق ما أفادت السلطات المحلية للطرفين.وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية لأوديسا سيرغي ليساك، عبر تلغرام، إن المدينة تعرّضت لهجمات روسية طالت مبنى سكنيا ومركزا تعليميا.وقال حاكم أوديسا أوليغ كيبر "بلغت الحصيلة الإجمالية للهجمات التي شنّها العدو صباح اليوم 13 ضحية بينهم أربعة قتلى"، داعيا السكان إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة ما دامت فرق الإنقاذ تعمل فيها.وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ"ضربة مزدوجة بعد وصول فرق الإنقاذ وعناصر الشرطة".إلى ذلك، قُتل سبعة أشخاص وأُصيب أربعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ضربات أوكرانية على مناطق في لوهانسك المحتلة، وفق ما أفادت السلطات المحلية الموالية لروسيا.ومن بين القتلى سائقو شاحنات وسائق حافلة صغيرة وامرأة تبلغ 62 عاما كانت تسير في الشارع، بحسب ما قال ليونيد باسيتشنيك، وهو مسؤول محلي عيّنته موسكو.ووصف الهجوم بأنه "وحشي ومتعمد"، مضيفا أنّه "دليل إضافي على ما يريده الروس بالفعل، وعلى نظرتهم الفعلية إلى الجهود الدبلوماسية".