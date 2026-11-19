شي وترامب وبوتين يصدرون "إعلان سلام" بعد قمتهم التاريخية



أصدرت الصين والولايات المتحدة وروسيا الخميس "إعلان سلام" عقب القمة الثلاثية غير المسبوقة بين رؤسائها في شنجن بجنوب الصين، عبّرت فيه عن طموحات مشتركة لإصلاح الأمم المتحدة والحد من نفوذ المحكمة الجنائية الدولية.



كما أعربت الدول الثلاث عن رغبتها في حماية الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها مسؤولو الدول وزيادة إمدادات المشتقات النفطية المكررة، وتعهّدت إطلاق حوار للحد من المخاطر النووية ومنع انتشار هذه الأسلحة.



وأفادت نسخة البيان الصادرة عن البيت الأبيض بأن الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين "تبادلوا وجهات النظر بشكل معمّق بشأن الوضع الدولي الراهن والتزموا بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي".



ووزع البيان المشترك كذلك من قبل الكرملين والإعلام الرسمي الصيني.



وعُقدت القمة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). وجاءت في وقت تواصل روسيا حربها على أوكرانيا التي بدأت عام 2022، فيما يجد ترامب نفسه غارقا في نزاع مع إيران، بينما تسعى الصين لتعزيز هيمنتها في شرق آسيا.



ووصف شي اللقاء مع ترامب وبوتين بأنه "إيجابي وبناء ومثمر"، بينما أكد بوتين أن المباحثات جرت "في أجواء منفتحة تماما، ما أتاح لنا فهم بعضنا البعض بشكل أفضل. وبشكل عام، كانت المناقشة مفيدة جدا".



وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحافي في شنجن "ناقشنا مسألة الديموقراطية. وما هي الديموقراطية؟... إنها النظام الليبرالي الذي تحدده دوائر معيّنة ما زالت تحاول فرضه على العالم بأسره".



واستمرت القمة نحو ساعة وعشرين دقيقة.



وفي مستهلّ اللقاء تناول القادة الثلاثة ملفات كبرى، من الأسلحة النووية إلى الحرب في أوكرانيا.



- الجنائية الدولية والأمم المتحدة والطاقة -



ووصف الرئيس الصيني القمة بأنها "محطة مفصلية". من جانبه، أعلن ترامب "نحن اليوم نصنع التاريخ بالفعل".



وفي طريق عودته إلى واشنطن، انضم ترامب هاتفيا إلى اجتماع لقادة أوروبيين لمناقشة الوضع في أوكرانيا وإطلاعهم على مستجدات قمته الثلاثية.



لكن مواقف القادة الأوروبيين لم تكن موحّدة إزاء هذه القمة، إذ رأى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أن القمة الثلاثية كانت مجرد "جلسة لالتقاط صور"، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإعلان المشترك الصادر عن القمة الولايات المتحدة والصين وروسيا، "لا يؤدي إلى إعادة تشكيل العالم" ولا يُمكن مقارنته بمؤتمر يالطا في العام 1945.



وقال ترامب إنه سيعقد مؤتمرا صحافيا الجمعة للحديث عن زيارته إلى الصين، التي وصفها بأنها "رحلة عظيمة وذات تداعيات بالغة الأهمية".



وأقرّ القادة الثلاثة في بيانهم المشترك بأن "مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسيان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية".



وأصدرت هذه المحكمة مذكرة توقيف بحق بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، في حين تعهّدت إدارة ترامب بتفكيك المحكمة "حجرا تلو الآخر".



وتعهّدت الدول الثلاث "دفع إصلاح الأمم المتحدة قدما لتمكين المنظمة من مواجهة التحديات العالمية بفاعلية أكبر وأداء مهمتها الأساسية المتمثّلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".



وجاء في البيان المشترك أن أطرافه "تعتزم زيادة إنتاج وإمدادات المشتقات النفطية المكررة بما يصب في مصلحة كل الدول. وأكد (القادة) أهمية التدفق المستقر لإمدادات الطاقة".









- "رخيص" -



أثارت القمة مخاوف من أن يسعى القادة الثلاثة إلى تقاسم جديد للنفوذ، عبر اتخاذ قرارات قد تكون على سبيل المثال، مرتبطة بمصير أوكرانيا من دون التشاور مع كييف أو أوروبا.



وقبيل القمة، عقد شي لقاء ثنائيا مع ترامب كان الثالث بينهما هذا العام، بحسب وسائل إعلام صينية رسمية.



وقال شي لنظيره الأميركي خلال لقائهما إن العلاقات الثنائية "مستقرة بصورة إجمالية" و"تطورت بشكل مؤات". من جهته، أكد ترامب أن الرئيسين يريدان "المساعدة" في وقف حرب أوكرانيا.



كما عقد ترامب وبوتين قبل القمة أول اجتماع بينهما منذ آب/أغسطس 2025. ووصف الرئيس الأميركي بوتين بأنه "صديق"، فردّ عليه الرئيس الروسي بالإنكليزية "سعيد بلقائك".



وكان بوتين وشي عقدا محادثات ثنائية الأربعاء، في لقائهما الخمسين، بحسب الرئيس الصيني.



وبعد تفاوت التصريحات بين الدول الثلاث بشأن ما اذا كانت الحرب في أوكرانيا ستُبحث خلال القمة، أكد بوتين لنظيريه الخميس وجود "مصلحة مشتركة" للدول الثلاث في تسوية هذا النزاع.



وانضم قادة الدول الثلاث إلى قادة منتدى "أبيك" لالتقاط صورة تذكارية، رأى منتقدون أنها قد تخدم شي وبوتين أكثر ممّا تخدم ترامب.



وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن "شي جينبينغ وفلاديمير بوتين يعزفان على دونالد ترامب كما لو كان كمانا رخيصا".



وقال لايل موريس من معهد "ايجا سوسايتي بوليسي" إن اللقاء"يمنح بوتين منصة لإضفاء الشرعية على حربه ضد أوكرانيا من دون أن يبدو أنه يواجه أي عواقب تُذكر".



- نزع السلاح النووي -



وكانت واشنطن أشارت إلى أن الحرب في الشرق الأوسط وقضية نزع السلاح النووي، بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" الأميركية الروسية للحد من الاسلحة النووية في شباط/فبراير، سيكونان من مواضيع النقاش.



ولطالما أكدت بكين أن على الولايات المتحدة وروسيا تقليص ترسانتيهما النوويتين الضخمتين قبل أن توافق على إجراء محادثات بشأن مخزونها الأصغر.



وصرح ترامب في مستهل القمة "بصفتها أكبر ثلاث قوى نووية في العالم بفارق كبير عن سواها، فإن الولايات المتحدة وروسيا والصين في وضع فريد يتيح لها بحث سبل خفض عدد الأسلحة النووية في العالم والحدّ أيضا من خطر استخدامها يوما ما"، مقرا بأن خفض عدد هذه الأسلحة "أمر صعب جدا".



من جانبه، دعا شي إلى بذل كل الجهود "لتجنب حرب نووية".



وجاء في الإعلان المشترك أن "الرؤساء الثلاثة أكدوا مجددا أنه لا يمكن تحقيق الانتصار في حرب نووية، ويجب ألا تخاض".