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ميرتس يتحدث عن مفاوضات "قريبة" بين الأوروبيين والروس والأوكرانيين والأميركيين
أخبار دولية
2026-11-19 | 15:47
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ميرتس يتحدث عن مفاوضات "قريبة" بين الأوروبيين والروس والأوكرانيين والأميركيين
أعلن المستشار الألماني فريديريش ميرتس في ختام قمة لحلفاء كييف عُقدت في برلين الخميس، أن أوروبا تعتزم المشاركة "قريبا" في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، إلى جانب أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.
كما أكد ميرتس وزملاؤه المشاركون في القمة عزمهم على دعم أوكرانيا حتى النهاية، وقللوا من أهمية القمة التي جمعت الخميس في الصين كلا من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ.
وقال المستشار الألماني أمام الصحافة "على روسيا أن تدرك أن الوقت قد حان لإلقاء السلاح"، مشيرا إلى مفاوضات مرتقبة ستجمع الأوروبيين والأوكرانيين والروس والأميركيين. وسيشكل ذلك سابقة من نوعها، إذ اقتصرت مشاركة الأوروبيين في هذه المفاوضات حتى الآن على الجانب الاستشاري.
وأضاف ميرتس "من المفترض أن تجري هذه المناقشات قريبا"، موضحا أن البحث جارٍ عن "موقع محايد" لاستضافتها، كدولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال. وقد تجاهل المستشار الألماني إعلانا صدر قبل ساعات قليلة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيه مسؤولين أوروبيين لم يحدد هويتهم لإجراء محادثات في موسكو.
من جانبه، أيّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا التوجه قائلا "سنناقش مع المبعوثين الأميركيين التوقيت وجدول الأعمال"، مشددا على أن المحادثات المقبلة يجب أن تكون "رباعية الأطراف".
وفي ختام قمة "تحالف الراغبين" في برلين، أعرب ميرتس عن رفضه لأي اتفاق يشبه "اتفاق يالطا"، في ظل التشبيهات للقاء الذي جمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين الخميس بقمة القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، التي أدت آنذاك إلى تقسيم أوروبا وألمانيا وبرلين، وإلى نشوب الحرب الباردة.
وقد وصف ميرتس القمة الأميركية-الصينية-الروسية بأنها مجرد "جلسة لالتقاط الصور".
- ترامب وأوروبا -
شدد المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف خلال وجودهما في برلين، على التقدم المحقق في المحادثات. كما أكدا أن دونالد ترامب الذي كثيرا ما وُجّهت إليه اتهامات بمحاباة روسيا، قد أجرى اتصالات مع المشاركين في قمة برلين وتبادل وجهات النظر معهم.
وقال كوشنر "الرئيس ترامب يرغب في أن يبرم تسوية تكون أوروبا فيها بجانبه. هو لا يتطلع لفرض أي أمر بشكل أحادي". وأشار إلى أن مواقف الولايات المتحدة وأوروبا باتت تتقارب "أكثر فأكثر".
ومن القضايا الكبرى الأخرى التي نوقشت، مسألة الضمانات الأمنية الغربية لكييف في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك بهدف ردع روسيا عن شن أي غزو جديد.
في هذا السياق، أكد كوشنر أن ترامب سيكون "منفتحا" على فكرة توفير حماية لأوكرانيا من خلال حلف شمال الأطلسي (ناتو)، رغم أن الكرملين يعتبر هذا الحلف تهديدا وجوديا له.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، داعيا إلى "إعادة طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو"، في حين تطالب موسكو، على النقيض من ذلك، بإعادة صياغة الهيكل الأمني الأوروبي بالكامل.
كما جدد الحلفاء الغربيون تأكيد عزمهم دعم المجهود الحربي الأوكراني في مواجهة المعتدي الروسي، الذي يواصل قصف المدن والبنية التحتية المدنية بشكل يومي، في وقت يعاني الجيش الأوكراني من نقص حاد في الذخائر اللازمة لإسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة.
وشدد ماكرون على أن "الأولوية القصوى... هي نشر أنظمة جديدة مضادة للصواريخ واعتراضها"، مضيفا "على كل من يملك القدرة على توفير الوسائل اللازمة للدفاع عن المواطنين الأوكرانيين وحمايتهم أن يبادر بذلك الآن".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم أن أوروبا ستقف إلى جانب أوكرانيا "طالما اقتضى الأمر".
- أموال وأسلحة -
على الصعيد المالي، أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنها اقترحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا قرضا جديدا بقيمة 45 مليار يورو، يُضاف إلى مبلغ مماثل كان قد خُصص أصلا لعام 2027.
ومن المتوقع أن يساهم حلفاء آخرون بتوفير مبلغ الـ25 مليار يورو المتبقي؛ إذ أشار بورنم إلى حزمة تمويلية بقيمة "10 مليارات جنيه إسترليني" (13,1 مليار دولار).
في الوقت ذاته، تواصل أوكرانيا تسديد ضربات ميدانية لروسيا، رغم التوقعات بشتاء سيكون صعبا للغاية.
فبعدما هاجمت البنية التحتية النفطية الروسية منذ الصيف، تمكنت القوات الأوكرانية من تدمير جزء من الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، بالأراضي الروسية.
والجسر منشأة تحظى بحماية فائقة، وتكتسب طابعا رمزيا لكونها تحظى بمكانة خاصة لدى بوتين، فضلا عن كونها شريان إمداد حيويا لشبه الجزيرة وللقوات الروسية.
وتعهّد الرئيس الروسي الخميس اتخاذ إجراءات انتقامية "أكثر إيلاما".
كما أسفرت هجمات روسية الخميس عن مقتل شخص واحد على الأقل في كييف، وألحقت أضرارا بمبنيي السفارتين الهولندية والنمساوية.
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