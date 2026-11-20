بورما تعتبر قرار محكمة العدل الدولية بإدانتها بارتكاب إبادة بحق الروهينغا "غير عادل"

اعتبرت المتحدثة باسم الرئاسة في بورما أن حكما لأعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة خلص إلى ارتكاب بورما إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا "ليس عادلا".



وردا على سؤال حول القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الخميس، قالت خاينغ خاينغ سو للصحافيين في نايبيداو: "إنه ليس عادلا".