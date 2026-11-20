قوات عراقية تدخل جرف الصخر معقل كتائب حزب الله

دخلت قوات عراقية الى منطقة جرف الصخر، معقل "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران الرئيسي في وسط العراق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي.



وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في المنطقة قوات من الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة، وهي تعبر أول نقطة تفتيش تابعة لـ"كتائب حزب الله" في جرف الصخر جنوب بغداد حيث كان مقاتلو المجموعة لا يزالون منتشرين.



وأفاد مصدر في فصيل عراقي آخر مقرّب من إيران الخميس بالتوصل إلى تسوية تتيح انتشار قوات حكومية، مشدّدا على أنه "لن يكون هناك صدام معها". وأشارت مصادر أخرى عبر "فرانس برس" الى أن التسوية تمّت برعاية غيرانية، ولا تعني بالضرورة انسحاب الكتائب.