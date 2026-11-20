التحالف بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة في اليمن

طلب التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين المدعومين من إيران، من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة الواقع على ساحل البحر الأحمر في اليمن، في ظل تواصل تبادل الضربات بين المقاتلين المدعومين من إيران والمملكة.



وكتب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في منشور على منصة "اكس" أرفقه بخارطة: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم".