اليابان توافق على تخزين المزيد من النفط السعودي

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) بأن الحكومة وافقت على السماح للسعودية باستخدام خزانات نفط في اليابان قادرة على تخزين ما يصل إلى 16 مليون برميل من النفط الخام.



وذكرت الهيئة أن هذه السعة ستضاف إلى الطاقة التخزينية الحالية للنفط السعودي في اليابان والبالغة ثمانية ملايين برميل.