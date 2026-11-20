زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 110 صواريخ ليلا على أوكرانيا في "أحد أكبر الهجمات" على الإطلاق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 110 صواريخ على أوكرانيا في واحد من "أكبر الهجمات" منذ بدء الحرب، عقب ضربات أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.



وقال زيلينسكي: "تحاول روسيا التعويض عن عجزها العسكري والدبلوماسي عبر هذا النوع تحديدا من الإرهاب"، مشيرا الى أن محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إعادة رسم خريطة العالم" مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب خلال قمتهم الخميس في الصين مُنيت بـ"الفشل".