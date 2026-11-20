سقوط صاروخ روسي في جنوب شرق بولندا خلال هجوم على أوكرانيا ولا إصابات

أعلنت وارسو سقوط صاروخ روسي واحد على الأقل في جنوب شرق بولندا خلال هجوم شنته موسكو على أوكرانيا ليل الخميس الجمعة، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في ثلاثة مواقع سقطت فيها مقذوفات يُشتبه بأن بينها مسيّرة وصاروخا ثانيا.



وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسواف كوسينياك كاميش، بحسب وسائل إعلام بولندية: "هناك ثلاثة مواقع لسقوط مقذوفات. في نوفي ليبوفيتس، يمكننا أن نؤكد أنه صاروخ من طراز "إكس-101"، وفي الموقع الثاني هناك حديث أيضا عن صاروخ، أما في الموقع الثالث فعلى الأرجح أنها مسيّرة تعمل بمحرك نفاث".

وأضاف: "لم يُصب أحد بأذى ولم نسجل أي أضرار في البنى التحتية".

