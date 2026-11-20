رئيس الحكومة العراقية: "لا نخوض معركة" في جرف الصخر

رئيس الحكومة العراقية: "لا نخوض معركة" في جرف الصخر

سقوط صاروخ روسي في جنوب شرق بولندا خلال هجوم على أوكرانيا ولا إصابات