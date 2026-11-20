رئيس الحكومة العراقية: "لا نخوض معركة" في جرف الصخر

أكّد رئيس الوزراء العراقيّ علي الزيدي أنّ القوات الحكومية لا تخوض معركة في جرف الصخر، معقل فصيل كتائب حزب الله وذلك بعد دخولها إلى المنطقة.



وقال الزيدي في رسالة مقتضبة وجهها إلى القوات التي دخلت الجرف "أوصيكم بوصيتين تتناسبان مع بطولاتكم: ضبط النفس والحكمة، لأننا لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانُكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا".



ولفت إلى عزمه المضي في سياسة حصر السلاح في يد الدولة، قائلا إنّ "قرارنا ثابت لا سلاح خارج سلطة الدولة".