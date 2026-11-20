رئيس الحكومة البريطانية يعلن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع الاتحاد الأوروبي

أشاد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم باتفاق "تاريخي" مع الاتحاد الأوروبي، بعدما أبرم الجانبان اتفاقات بشأن صادرات الأغذية وأنظمة تداول حصص الانبعاثات وتنقل الشباب خلال قمة في بروكسل.



وقال بورنم لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في مستهل المحادثات الرامية إلى إعادة رسم العلاقات بعد بريكست: "هذا يوم جيد لبريطانيا ويوم جيد لأوروبا، وسيلمس سكان أوروبا والمملكة المتحدة فوائد حقيقية".

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق المبرم بين التكتل وبريطانيا خلال قمة في بروكسل، معتبرة أنه "نقطة تحول" في العلاقات بعد بريكست.



وقالت فون دير لايين: "لقد اتخذنا قرارا سياسيا بتعزيز شراكتنا، فنحن أصدقاء قدامى نعمل على تجديد صداقتنا".

