أعلن التحالف بقيادة السعودية الجمعة بدء تنفيذ "عملية نوعية" ضد الحوثيين في اليمن تستهدف قدراتهم العسكرية التي يستخدمونها ضد المملكة، وشملت ميناء الحديدة في غرب البلاد وصنعاء ومناطق أخرى.وكان التحالف طلب قبل ذلك من المدنيين في الحديدة إخلاءها. وردّ الحوثيون المدعومون من إيران بإطلاق سلسلة تحذيرات حدّدوا في إطارها أهدافا سيقصفونها في المملكة في حال هاجمت الحديدة.ويتهم الحوثيون بانتظام السعودية بتنفيذ غارات جوية على مناطق سيطرتهم في اليمن، ويقولون إن هجماتهم شبه اليومية منذ أسابيع على مناطق سعودية مختلفة ردّ على هذه الغارات. إلا ان الرياض لا تقرّ دائما بتنفيذ هذه العمليات.أما اليوم، فقد أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في منشور على منصة "إكس"، أن التحالف بدأ "تنفيذ عملية نوعية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة لاستهداف المدنيين في اليمن والمملكة".وقال إنه استهدف "قدرات تشغيلية" في ميناء الحديدة "ساهمت بعمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ البالستية".وتحدّث عن تنفيذ "عملية عسكرية بصنعاء" فجرا "لاستهداف قدرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".وقال إنه تمّ تدمير "سبعة أهداف عسكرية" خُصصت "للاستخدام العسكري ودعم المجهود العسكري للحوثيين"، و"6 ورش خصصتها الميليشيا لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات"، وتحييد "مستودع الإمداد الرئيسي" للحوثيين في العاصمة.وشملت العملية أيضا محافظتي تعز وصعدة.