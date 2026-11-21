عراقجي: إيران لا تزال تأمل في أن تنهي الدبلوماسية الحرب مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا تزال تعقد آمالا على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تبادل الرسائل بين الطرفين عبر وسطاء لا يزال مستمرا.



وأوضح عراقجي لصحيفة "إيران"، أن الجمهورية الإسلامية تسعى للتوصل إلى "اتفاق يضمن عدم نشوب مزيد من الحروب".