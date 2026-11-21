واشنطن بوست: وزير الدفاع الأميركي يفرض قيودا على العلاقات الدفاعية مع كندا

أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين مطلعين، بأن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث فرض قيودا جديدة على العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وكندا في مذكرة صدرت قبل أيام.